Haber Giriş: 27 Kasım 2020 Cuma 13:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çine'deki trafik kazasında 2 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Çine ilçesinde, otomobilin refüje çarpması sonucu 2 çocuk yaralandı.
Aydın’dan Muğla istikametine seyreden Özgür Kavak (45) idaresindeki 09 LR 416 plakalı otomobil, Adnan Menderes Bulvarı'nda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetine kaybetmesi sonucu refüje çarptı.
Kazada yaralan Yılmaz Taş (12) ve Saffet Beyter (16), 112 Acil Servis ekiplerince Çine Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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