Özel bir firma tarafından sağlanan yardımlar, dernek gönüllülerince Yücel İlkokulu'nda ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı.

Dernek Başkanı Metin Kılıç, yaptığı açıklamada, özel bir firmanın sağladığı yardımlarla soğuk havada zorda kalmamaları için yetim, fakir ve sığınmacılardan oluşan 2 bin aileye kışlık giysi yardımında bulunduklarını belirtti. Duyarlı davranışlarından dolayı firma yetkililerine teşekkür eden Kılıç, şöyle konuştu:

"Bizler ihtiyaç sahibi olduklarını daha önceden tespit ettiğimiz ailelerimize yönelik bayram öncesi yaptığımız yazlık kıyafet yardımının ardından kışlık kıyafet yardımını tamamlamış bulunmaktayız. Bu yardımları yapmamıza vesile olan ülkemizin güzide markalarından olan firmamıza teşekkür ederiz. Gerek deprem gerekse pandemi dolayısıyla zor bir süreçten geçen ilimizdeki ihtiyaç sahiplerine yardımlarımız hız kesmeden devam edecektir."

Kılıç, yardımların dağıtılmasında yer sağlayan İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Yücel İlkokulu yöneticilerine de teşekkür ederek "Vakit bir ve birlik olma vaktidir. Tüm duyarlı ve merhametli vatandaşlarımıza, kurum, kuruluş ve firmalarımıza ayrıca teşekkür ediyoruz." dedi.