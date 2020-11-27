Valilikten yapılan açıklamada, ilin trafik ve asayiş güvenliği, uyuşturucu ve tüm suç örgütleri ile mücadelede önleyici ve caydırıcı hizmetler sunan sistem sayesinde şehrin önemli noktalarının izlenerek kayıt altına alınabildiği belirtildi.

Sistem ile aranan araçların tespit edilmesi ve yakalanması, kaynakların ve olayların entegre bir yazılımla yönetilmesi, meydana gelecek olaylara ilişkin maddi delil oluşturulması sağlandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İl merkezinde 123 noktada 268 sabit, 125 hareketli olmak üzere toplam 396 KGYS kamerası mevcut. Ayrıca şehrin hakim tepelerinde de 3 termal kamera mevcut. İl merkezi giriş ve çıkışlarında 6 plaka tanıma sistemi noktası bulunmakta, bu noktalarda toplamda 19 PTS kamerası bulunmakta. 155 İhbar Hattına gelen ihbarlar ivedi bir şekilde değerlendirilerek, bölgeye yakın KGYS kameralarının takibi yapılıp, olayların aydınlatılmasında koordineli bir şekilde çalışmalar yürütülmektedir. Halkımızın huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadelede çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülmektedir."

