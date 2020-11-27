İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ile Çanakkale Belediyesi zabıta ekipleri kentte yoğunluk olarak bölgelerde denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde vatandaşlarda maske ve mesafe kuralları hatırlatılıp hijyen ve temizlik konularında da bilgilendirme yapıldı.

Trafik şube ekipleri ise İskele Meydanı, Demircioğlu Caddesi ile Kordon Boyu'nda ticari taksi ve toplu taşıma araçlarda denetim gerçekleştirdi.

Ekipler kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygularken denetimlerin belli aralıklarla süreceği öğrenildi.