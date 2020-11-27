Haber Giriş: 27 Kasım 2020 Cuma 12:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir'de turşu fabrikasında yangın çıktı
[Fotoğraf: AA]
Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki turşu fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
İbirler Mahallesi mevkisindeki turşu fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevlere bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri müdahalede bulunuyor.
İşçilerin tahliye edildiği fabrikadaki yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
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