İçişleri Bakanlığı, Kabine Toplantısında alınan kararlar doğrultusunda yeni COVID-19 tedbirleri uygulanması için valiliklere genelge gönderdi.

Genelgeye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda yeni tedbirler, 20 Kasım Cuma günü saat 20.00'den itibaren geçerli olacak.

Bu kapsamda, alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri sadece saat 10.00 ila 20.00 arasında hizmet sunacak.

Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri 10.00 ila 20.00 saatleri arasında sadece paket servis veya gel al hizmeti verecek şekilde açık olabilecek. Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmaları saat 20.00 den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verebilecek.

Şehirlerarası karayolları kenarında bulunan ve şehirlerarası toplu ulaşım veya lojistik amaçlı araçlara hizmet veren dinleme tesislerinde yer alan yeme içme yerleri kısıtlamalardan istisna tutulabilecek.

Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak

Tüm illerde, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar gün içerisinde 10.00 ila 13.00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlar ise gün içerisinde 13:00 ila 16:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek. İşyerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma, SGK kaydı ve benzeri belgeyi ibraz eden çalışanlar hariç tutulacak. Bu saatler dışında ise belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak.

Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları 10.00-20.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Üretim, imalat ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaf tutulacak.

Bugün marketler kaça kadar açık?

Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde cuma günü marketler saat 20.00’a kadar faaliyetlerine devam edebilecek.

Hafta sonu marketler açık mı?

Kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günü ise yine hafta içinde olduğu gibi marketler sabah 10:00 akşam 20:00 arasında açık olacak.

Marketlerin rutin çalışma saatleri

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre, koronavirüs tedbirleri kapsamında il ve ilçelerdeki küçük, büyük tüm marketler en fazla 10.00-20.00 saatleri arasında hizmet verebiliyor.