Haber Giriş: 27 Kasım 2020 Cuma 12:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Niğde'de bin 450 litre kaçak şarap ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Niğde'de düzenlenen operasyonda bin 450 litre kaçak şarap ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bor ilçesi Kemerhisar beldesinde kaçak şarap üretimi yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, 3 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, bin 450 litre fermente şarap ele geçirdi, 3 şüpheli hakkında adli işlem başlattı.
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