İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca virüsün bulaşma riskini azaltmak amacıyla alınan kararla kentteki özel halk otobüslerine yolcu sayısı sınırlaması getirildi.

Kararın ardından 17 Kasım'dan itibaren kent merkezindeki özel halk otobüslerine belirlenen sayının üzerinde yolcu alınmasını önlemek ve seyahat esnasında sosyal mesafesinin korunmasını sağlamak amacıyla "sivil polis" uygulaması hayata geçirildi.

Yoğunluk yaşandığı görülen seferlerde otobüslere yerleştirilen sivil giyimli görevliler, salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirlere uygun olmayan davranışları cep telefonuyla resmi ekiplere bildirerek ihlallerin önüne geçiliyor.

Uygulama kapsamında insanların yoğun olarak kullandığı İnönü Caddesi'ndeki otobüs durağında denetim yapıldı.

Denetimde, otobüs sürücülerine Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulaması yapılırken tedbirler hakkında yolculara bilgi verildi.

İl Trafik Denetleme Şube Müdürü Bünyamin Demir, otobüste, sürücü ve yolculara kurallara uygun davrandıkları için teşekkür etti.

Kentte "sivil polis" uygulamasının başarıyla yürütüldüğünü belirten Demir, uygulama süresince yalnızca 1 otobüs sürücüsüne yasal sınır üzerinde yolcu aldığı tespit edilerek ceza uygulandığını aktardı.

Uygulama sayesinde özel halk otobüslerindeki yolcu sayısının yasal sınırın altına indirildiğini dile getiren Demir, "Bu konuda Çorum örnek il durumunda. Arzu ettiğimiz başarıyı elde ettik, uygulamamız bundan sonra da devam edecek." dedi.

Otobüslere aynı anda 37 kişi binebileceğine dikkati çeken Demir, bu konuda duyarlı davranılması gerektiğini kaydetti.

Demir, "Denetimlerin tamamı vatandaş ve toplum sağlığı için yapılıyor. Ayakta yolcu alınabiliyor ama yasal sınırı bir kişi bile geçerse ceza uygulanıyor. Sizlerin desteğiyle bu başarıyı sürdürebiliriz." ifadesini kullandı.

Yolcular da sivil polis uygulaması ve denetimlerden duydukları memnuniyeti dile getirdi.