Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Türkiye'nin güney ve doğu kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Hakkari çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar tahmin ediliyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık olacağı öngörülüyor.

Sabah ve gece saatlerinde yurdun kuzeybatı kesimlerinde yer yer sis ve pus beklenirken, iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don tahmin ediliyor.

Denizlerde fırtına beklenmiyor.