Haber Giriş: 27 Kasım 2020 Cuma 13:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çanakkale'de sahte içki operasyonu: 4 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Çanakkale'de jandarmanın düzenlediği sahte içki operasyonunda, 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kentte sahte ve kaçak içki üretimi yapan ve satışını gerçekleştiren kişilere yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda, Ayvacık ilçesinde daha önceden belirlenen adreslerde arama yapıldı.
Aramalarda 465 litre etil alkol, 525 adet alkollü içki yapımında kullanılan test kiti, 2,5 litre aroma, 29 adet cinsel güç artırıcı ilaç ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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