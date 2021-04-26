Haber Giriş: 26 Nisan 2021 Pazartesi 18:29Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya motosiklet çarptı. Kazada sürücü ile yaya yaralandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde saat 17.00 sıralarında İnegöl ilçesi, Turgutalp Mahallesi, Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bulvar üzerinde seyir halinde olan Burak Yılmaz (27) idaresindeki 34 DAU 142 plakalı motosiklet yolun karşısına geçmeye çalışan Vahide Özcan'a (70) çarptı. Kaza sonucunda sürücü ile yaya yaralandı. Çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulans ile İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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