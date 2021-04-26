İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, havadan ve karadan trafik denetimi gerçekleştirdi. Akhisar-Salihli-Gölmarmara Devlet Karayolu, Manisa-Turgutlu Devlet Karayolu ve Manisa-Akhisar Devlet Karayolu'nda, bugün 10.00 ila 12.00 saatleri arasında gerçekleştirilen denetimde, kural ihlali yapan sürücüler, jandarma helikopteriyle tespit edilerek yerdeki ekiplere bildirildi. Hatalı oldukları belirlenen sürücüleri durduran polis ekipleri, sürücülere para cezası uyguladı. Denetimde 1530 araç kontrol edilirken, kurallara uymayan 81 araç ve sürücüsüne trafik idari para cezası uygulandı. Ayrıca 34 araç trafikten men edilirken, yoklama kaçağı olarak aranan 3 kişi ise yakalandı.