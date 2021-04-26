Bursa'nın Gemlik ilçesinde, alınan bilgiye göre, ilçenin farklı bölgelerindeki araçlarda hırsızlık olayları meydana geldi.

Araçlarının camları kırılarak içindeki eşyaları çalınan vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Bunun üzerine çalışma başlatan Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Şüphelinin daha önce de benzer hırsızlık olaylarından sabıkası bulunan S.Ö. olduğunu tespit eden ekipler, zanlıyı yakaladı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.