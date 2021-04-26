AMASYA (AA) - Amasya'da bu yaz evlenecek Burak Koçak ve Merve Kara çifti, düğün yemeklerini bir yardım kuruluşu aracılığıyla Uganda'daki yoksullara yedirdi.

Çift, düğünde harcamayı planladıkları yemek ücretini, Yesevi Yardım Hareketi tarafından düzenlen "Afrika'ya iftar sofrası" kampanyasına bağışladı.

Çiftin bağışıyla, Uganda'da ihtiyaç sahibi 300 kişiye iftar yemeği verildi.

Amasya Yesevi Yardım Hareketi İl Başkanı Mustafa Bayoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bağışta bulunan genç çifte teşekkür ettiklerini sundu.

Bayoğlu, "Çok güzel bir örnek davranış. Burak Koçak ve Merve Kara isimli kardeşlerimiz yazın yapacakları düğün yemeğini Afrika'da, mazlum coğrafyadaki kardeşlerine Yesevi İftar Sofrası'nda verdi. Biz de Yesevi Ailesi olarak ve tüm insanlık adına teşekkür ediyoruz. Rabbim kendilerine iki cihanda mutluluk versin inşallah." diye konuştu.