Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde alınan bilgiye göre, 71 yaşındaki M.B, İldem Fatih Mahallesi Saffet Arıkan Bedük Bulvarı Sönmez Sokak'ta yaşadığı binanın 14. kattaki evinin balkonundan henüz belirlenemeyen nedenle düştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, M.B'nin öldüğünü belirledi.

M.B'nin cenazesi morga kaldırıldı.