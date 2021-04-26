Haber Giriş: 26 Nisan 2021 Pazartesi 17:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de binanın 14. katından düşen kişi öldü
[Fotoğraf: AA(ARŞİV)]
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde evinin balkonundan dengesini kaybederek düşen kişi hayatını kaybetti.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde alınan bilgiye göre, 71 yaşındaki M.B, İldem Fatih Mahallesi Saffet Arıkan Bedük Bulvarı Sönmez Sokak'ta yaşadığı binanın 14. kattaki evinin balkonundan henüz belirlenemeyen nedenle düştü.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, M.B'nin öldüğünü belirledi.
M.B'nin cenazesi morga kaldırıldı.
Son Haberler
- 18:27
- 18:31
- 17:49
- 17:47
- 17:54
Sıradaki Haber
Safranbolu'da anaokulu öğrencileri unutulmaya yüz tutmuş geleneksel oyunları öğreniyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz