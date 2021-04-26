Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, sosyal medya hesabından "hedef mavi kategori" etiketiyle yaptığı paylaşımda, 19-26 Nisan tarihleri arasında hafta içi 19.00'dan itibaren, cuma ve hafta sonu ise tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulandığını belirtti.

Ustaoğlu, vatandaşları kurallara uymaları konusunda uyararak, "19-26 Nisan tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 365 kişiye toplam 402 bin 966 lira idari para cezası uygulanmıştır. Kurallara uyarak evlerinde kalan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.