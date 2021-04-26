Haber Giriş: 26 Nisan 2021 Pazartesi 17:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ardahan'da Covid-19 tedbirlerini ihlal eden 12 kişiye para cezası
[Fotoğraf: AA]
Ardahan'da hafta sonu yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri belirlenen 12 kişiye para cezası verildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, il genelinde Covid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürdürülüyor.
Hafta sonu gerçekleştirilen denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 12 kişiye, 37 bin 800 lira para cezası uygulandı.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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