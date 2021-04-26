Haber Giriş: 26 Nisan 2021 Pazartesi 17:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çanakkale Ezine'de Covid-19 tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA]
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Mahmudiye köyünde karantina uygulaması başlatıldı.
İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Ezine Kaymakamı Hacı Arslan Uzan başkanlığında toplandı.
Toplantıda, Kovid-19 vakalarında artış görülen Mahmudiye köyünde 10 gün süreyle karantina tedbirlerinin uygulanmasına karar verildi.
Kararın ardından jandarma ekipleri, köyün girişlerinde önlem aldı.
Karantina süresince, köyde yaşayan vatandaşların temel ihtiyaçları Ezine Kaymakamlığı ve Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılanacak.
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