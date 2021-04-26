Haber Giriş: 26 Nisan 2021 Pazartesi 16:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta 2 şüpheli 47 sikke ile yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Sivas'ta biri emekli uzman erbaş 2 kişinin üst aramasında 47 sikke ele geçirildi.
Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Sivas-Kayseri kara yolunun Mescitli köyü mevkisindeki dinlenme tesisinde emekli uzman erbaş H.Y. (49) ile A.Y'nin (22) üzerini aradı.
Zanlıların üst aramasında tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 47 sikke bulundu.
Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı Tarihi Eser
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