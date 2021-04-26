Haber Giriş: 26 Nisan 2021 Pazartesi 14:44Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Mardin'de 50 kilogram plastik patlayıcı ele geçirildi
İçişleri Bakanı Soylu, Mardin'in Nusaybin ilçesinde, 50 kilogram plastik patlayıcı ve patlamaya hazır el yapımı patlayıcı düzeneği ele geçirildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kahraman jandarmanın, teröre, teröriste aman vermediğini belirtti.
Soylu, "Eren-5 Bagok Operasyonu kapsamında Mardin Nusaybin Koruköy kırsalında 50 kilogram plastik patlayıcı ve patlamaya hazır el yapımı patlayıcı düzeneği ele geçirildi." dedi.
Kahraman @Jandarma'mız, teröre, teröriste aman vermiyor— Süleyman Soylu | Maske Mesafe Temizlik (@suleymansoylu) April 26, 2021
Eren- Bagok Operasyonu kapsamında;
Mardin Nusaybin Koruköy kırsalında kilogram plastik patlayıcı ve patlamaya hazır El Yapımı Patlayıcı düzeneği ele geçirildi pic.twitter.com/o57jeumDjZ
Etiketler: İçişleri Bakanlığı Süleyman Soylu Terörle Mücadele
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