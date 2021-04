Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından düzenlenen Oscar ödülleri, bu yıl 93'üncü kez sahiplerini buldu.

Pandemi sebebiyle ödül töreninin yapıldığı mekanda da değişikliğe gidildi. Dolby Theatre binası her sene ödül törenine ev sahipliği yaparken, bu sene sadece yan etkinlikler yapıldı. Ana ödül töreni ise şehrin merkezi tren istasyonunda gerçekleşti.

Ödül törenine Nomadland filmi damgasını vurdu.

Nomadland en iyi film ödülünü kazanırken, filmin yönetmeni Chloe Zhao da en iyi yönetmen ödülüne layık görüldü. Zhao, Oscar tarihinde bu ödülü kazanan ikinci kadın yönetmen oldu.

[Fotoğraf: AFP/Frances Mcdormand- Chloe Zhao ]

En iyi kadın oyuncu ödülü de "Nomadland"'deki performansıyla Frances Mcdormand'ın oldu.

En iyi erkek oyuncu ödülünü ise "The Father" filmindeki başarılı performansı ile Anthony Hopkins kazandı.

'Quo Vadıs, Aida' da finaldeydi

TRT’nin ortak yapımcısı olduğu 'Quo Vadis, Aida?'nın da yarıştığı En İyi Uluslararası film ödülü Another Round filmiyle Danimarka'ya gitti.

En iyi özgün senaryo ödülüne Promising Young Woman, en iyi belgesel ödülüne My Octopus Teacher filmi layık görüldü.

Törende en dikkat çeken noktalardan biri de yapımların birçoğunun sinema salonlarında değil ücretli film platformlarda yayınlanmış filmler olmasıydı.



Ödüle layık görülenler:

En İyi Film: Nomadland

En İyi Erkek Oyuncu: Anthony Hopkins (The Father)

En İyi Kadın Oyuncu: Frances McDormand (Nomadland)

En İyi Yönetmen: Chloé Zhao (Nomadland)

En İyi Uyarlama Senaryo: The Father

En İyi Uluslararası Film: Another Round

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Daniel Kaluuya (Judas And The Black Messiah)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Youn Yuh-Jung (Minari)

En İyi Özgün Senaryo: Emerald Fennell (Promising Young Woman)

En İyi Saç ve Makyaj Tasarımı: Ma Rainey's Black Bottom

En İyi Kostüm Tasarımı: Ma Rainey's Black Bottom

En İyi Ses: Sound of Metal

En İyi Film Kurgusu: Sound of Metal

En İyi Görsel Efekt: Tenet

En İyi Kısa Film: Two Distant Strangers

En İyi Kısa Animasyon: If Anything Happens I Love You

En İyi Animasyon: Soul

En İyi Özgün Müzik: Soul

En İyi Özgün Şarkı: "Fight For You" (Judas And The Black Messiah)

En İyi Belgesel: My Octopus Teacher

En İyi Kısa Belgesel: Colette

En İyi Sinematografi: Mank

En İyi Yapım Tasarımı: Mank