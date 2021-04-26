ABD Başkanı Joe Biden, tarihi bir skandala imza atmıştı. 1915 olaylarıyla ilgili 'soykırım' ifadelesini kullanan Biden'a Türkiye'den sert tepki gelmişti.

"Haksız ve huzuru bozan siyasi bir hata"

Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Günay Efendiyeva, Biden'in hukuki ya da bilimsel hiçbir dayanağı olmayan bu siyasi açıklamasının objektif olmadığını vurgulayarak, şu açıklamalarda bulundu:

"100 yıl önceki olayların araştırılmadan değerlendirilmesi yanlıştır. Halbuki, Türkiye'nin bu konuda Ortak Tarih Komisyonu kurulmasına yönelik süregelen önerileri defalarca reddedilmiştir. Böyle yapıcı bir teklife karşı çıkmak gerçeklerden kaçmanın bir göstergesidir.

Türkiye, tarih boyunca her zaman yaşananlara yönelik hoşgörü göstermiştir. Bu nedenle de arşivlerin açılması ve analizi önem teşkil etmektedir. 1915 olaylarının değerlendirilmesi tam olarak bu belgelere dayandırılmalıdır. Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı, söz konusu açıklamayı haksız ve huzuru bozan siyasi bir hata olarak değerlendirmektedir.

Tarih sır saklamaz. Kuşkusuz zaman gelecek, arşivler açılacak, ardından tarihi tahrif eden hükümler, milliyetine bakılmaksızın gelecek nesiller için derin pişmanlıklara neden olacaktır."