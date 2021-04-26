Haber Giriş: 26 Nisan 2021 Pazartesi 18:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da Covid-19 tedbirlerine uymayan 104 kişiye ceza kesildi
[Fotoğraf: AA]
Muğla'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirlerini ihlal eden 104 kişiye 214 bin 67 lira ceza uygulandı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı 491 personelin katılımıyla Muğla ve ilçelerinde 2 bin 191 işletme ve 1430 araç kontrol edildi. Sahillerde Kovid-19 tedbirleri denetimi yapıldı.
Denetimlerde kurallara uymadıkları belirlenen 104 kişiye 214 bin 67 lira ceza kesildi.
Kontrollerde maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması konusunda uyarıda bulunuldu.
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