Haber Giriş: 26 Nisan 2021 Pazartesi 18:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kars'ta şiddetli sağanak sürücüler ile yayalara zor anlar yaşattı
[Fotoğraf: AA]
Kars'ta etkili olan şiddetli sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.
Kent merkezinde öğleden sonra aniden bastıran şiddetli sağanak nedeniyle bazı yollarda su birikintisi oluştu, sürücüler ile yayalar ilerlemekte güçlük yaşadı.
Sarıkamış ilçesinde de etkisini gösteren sağanak bazı vatandaşları hazırlıksız yakaladı.
Yollarda su taşkınları oluştu, su ile dolan çayırlık alanlarda leylekler ile sığırcıkların yiyecek aradığı gözlendi.
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