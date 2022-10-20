Edinilen bilgiye göre; Bandırma ilçesi Ordu Caddesi üzerinde seyir halinde bulunan motosiklet sürücüsü aniden önüne kıran, yan sokağa girmek isteyen otomobil ile çarpıştı.

Çarpışmanın sonucunda motosiklette bulunan ve kasksız olduğu öğrenilen iki kişi yaralandı.

Vatandaşların 112 Acil Sağlık Ekiplerine haber vermesiyle olay yerine gelen ekipler, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralılar Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.