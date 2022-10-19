Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba 23:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sakarya'da otomobilin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı
Sakarya'nın Karasu ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletli çocuk hastaneye kaldırıldı.
Yalı Mahallesi Vatan Caddesi'nde Karasu Terminali istikametinden İstanbul Caddesi'ne doğru giden S.B. idaresindeki otomobil, karşı yöne geçmek isteyen bisikletli çocuğa çarptı.
T.S.B. (12) çarpmanın etkisiyle bisikletiyle metrelerce ileriye savruldu.
Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Karasu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan çocuk, buradaki müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Polisin soruşturma başlattığı kaza, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.
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