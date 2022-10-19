Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba 23:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kablo çalan 2 şüpheliden biri tutuklandı
Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde tarladan bakır kablo çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.
Kayseri Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hırka Mahallesi'nde M.A, M.T, M.G. ve A.T'ye ait tarlalardan toplam 520 metre bakır kablo çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.
Hırsızlık yaptıkları tespit edilen 4 şüpheliden S.K. ve Ö.Ç, düzenlenen operasyonla yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen zanlılardan S.K. hakimlikçe tutuklandı, Ö.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Firari M.Y. ve B.T'nin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor.
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