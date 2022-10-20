Haber Giriş: 20 Ekim 2022 Perşembe 00:13Son Güncelleme: Kaynak: İHA
İnşaattan demir çalan at arabalı şüpheliler polisten kaçamadı
Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde bir inşaat alanından yaklaşık 200 kilo demir çalan at arabalı 3 şüpheli, polis tarafından Çorlu ilçesinde yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Ergene Sağlık Mahallesi’ndeki bir inşaat alanından yaklaşık 200 kilo demir çubuk ve malzeme alıp at arabasına yükleyen 3 şüpheli olay yerinden ayrıldı.
At arabasının Çorlu ilçesine giriş yaptığı bilgisi üzerine Çorlu ve Ergene emniyeti tarafından bölgeye ekip sevk edildi.Hıdırağa Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Caddesi üzerinde durdurulan at arabasındaki 3 şüpheli, gözaltına alınarak Yeşiltepe Sağlık Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.
Çalınan demirler de sahibine teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı.
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