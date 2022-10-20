Edinilen bilgiye göre, Ergene Sağlık Mahallesi’ndeki bir inşaat alanından yaklaşık 200 kilo demir çubuk ve malzeme alıp at arabasına yükleyen 3 şüpheli olay yerinden ayrıldı.

At arabasının Çorlu ilçesine giriş yaptığı bilgisi üzerine Çorlu ve Ergene emniyeti tarafından bölgeye ekip sevk edildi.Hıdırağa Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Caddesi üzerinde durdurulan at arabasındaki 3 şüpheli, gözaltına alınarak Yeşiltepe Sağlık Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

Çalınan demirler de sahibine teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı.