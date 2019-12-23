Van Meslek Yüksekokulu Radyo ve Televizyon Programcılığı öğrencileri, boş zamanlarında kırsalda okuyan öğrenciler için bez bebek yaptılar.

Öğrenciler, hazırladıkları bez bebeklerle kırtasiye malzemelerine Gevaş ilçesi Dokuzağaç İlkokulundaki çocuklara dağıttı.

Okulda yüz boyama ile palyaço gösterisi gibi etkinlikleri de yapan öğrenciler, çocukları sevindirdi.

Ziyaret minik öğrencilerle toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Kaynak: AA