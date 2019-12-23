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Sason'da öğrencilere kitap ve Kur'an-ı Kerim desteği23 Aralık 2019 Pazartesi 12:25 - Son Güncelleme 23 Aralık 2019 Pazartesi 12:26
İHH İnsani Yardım Derneği Sason Temsilciliği tarafından, Sason'da okullara ve Kur'an kurslarına Kur'an-ı Kerim ve yardımcı ders kitabı dağıtımı yapıldı.
[Fotoğraf: AA]
İHH İnsani Yardım Derneği Sason Temsilciliği tarafından, derneğin Sason temsilcisi Sabahattin Atalay, yaptığı açıklamada, 500 öğrenciye yardımcı ders kitabı, bin öğrenciye de Kur'an-ı Kerim ve dini kitap hediye ettiklerini belirtti.
Atalay, bu tür yardımların imkanlar ölçüsünde devam edeceğini kaydetti.
Kaynak: AA