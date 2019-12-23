İHH İnsani Yardım Derneği Sason Temsilciliği tarafından, derneğin Sason temsilcisi Sabahattin Atalay, yaptığı açıklamada, 500 öğrenciye yardımcı ders kitabı, bin öğrenciye de Kur'an-ı Kerim ve dini kitap hediye ettiklerini belirtti.

Atalay, bu tür yardımların imkanlar ölçüsünde devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: AA