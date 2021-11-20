Haber Giriş: 20 Kasım 2021 Cumartesi 17:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Minibüs ile kamyonun çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Mardin'in Ömerli ilçesinde minibüs ile kamyon çarpıştı. Çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.
Mehmet Şirin Ersü idaresindeki minibüs ile Çatalyurt Mahallesi'nde Yılmaz Altun'un kullandığı kamyon çarpıştı.
Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Minibüsteki Deham Öztürk, Zühre ve Mahmut Salman, Behçet, Rohat ve Ramazan Ertem, Reber Ersü ve Halil Arslan yaralandı.
Yaralılar, ambulansla Mardin ve Ömerli devlet hastanelerine kaldırıldı.
Etiketler: Mardin Trafik Kazası
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