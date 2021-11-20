Dereköy Mahallesi Kuz mevkiinde öğle saatlerinde gerçekleşen kazada 55 yaşındaki Yusuf Ödün, kullandığı odun yüklü traktörün direksiyon hâkimiyetini kaybetti.

Kazada traktör sürücüsü Ödün ve yolcu konumunda oturan 28 yaşındaki oğlu Erdem Ödün devrilen traktörün altında kaldı.

Kazayı gören köylüler 112 Acil Sağlık Ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde baba ve oğlunun hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından baba ve oğlunun cansız bedenleri hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.