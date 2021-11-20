Çobanbey Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Suriye’den Türkiye’ye giriş yapmak için sınır kapısını kullanan Suriye uyruklu şüphelinin üstünü aradı.

Ekiplerce aranan Suriyeli şüphelinin üzerinde 286 gram külçe altın çıktı. Şüpheli hakkında, '5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet' suçundan soruşturma açıldı.

Açılan soruşturma, Resmi gazetede yayımlanan 5607 sayılı Kanunun 3’cü maddesinin 1’ci fıkrası, “Eşyayı, gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ülkeye sokan kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Eşyanın, gümrük kapıları dışından ülkeye sokulması halinde, verilecek ceza üçte birinden yarısına kadar artırılır” gereğince uygulanacak.