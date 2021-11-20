Haber Giriş: 20 Kasım 2021 Cumartesi 15:13Son Güncelleme: Kaynak: DHA
500 saatlik görüntü kaydıyla hırsızlar yakalandı
[Fotoğraf: DHA ]
Tekirdağ'da 11 hırsızlık olayına karıştığı belirlenen 4 şüpheli, 500 saatlik kamera görüntülerinden tespit edilerek, yakalandı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde son 1 hafta içinde iş yeri, ev ve araçlardan 11 hırsızlık ihbarı yapılması üzerine çalışma başlattı.
Hırsızlık olaylarının yaşandığı bölgelerdeki 150 güvenlik kamerasına ait 500 saatlik görüntüleri mercek altına alan ekipler; D.G., S.E., S.Ö. ve S.İ.'yi evlerine yapılan baskınla yakaladı.
Hırsızlık suçlarından çok sayıda kaydı saptanan şüphelilerden S.Ö.’nün, aynı suçtan girdiği cezaevinden koronavirüs tedbirleri kapsamında izinli olarak çıktığı belirlendi.
Şüpheliler işlemlerin ardından tutuklandı.
Şüphelilerin araçtan 2 dakikada hırsızlık yaptığı anlar ise kameraya anbean yansıdı.
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