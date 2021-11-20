Zonguldak’ta evli ve 3 çocuk babası 51 yaşındaki Suat Dinç, 45 yıl önce amatör olarak başladığı şemsiye tamirini geçim kapısı haline dönüştürdü.



"Batı Karadeniz'de bu kültür bitti"

Parça ve malzeme olmadığından dolayı Batı Karadeniz’de kültürün bittiğini söyleyen Suat Dinç, “45 yıldır bu işi yapıyorum. Batı Karadeniz’de artık bu kültür de bitti. Parça yok malzeme yok. Malzemeler çok pahalı. Artık sonuna gelindi. Bundan sonra 100- 150 TL vererek yeni şemsiye alacağız” dedi.





"Arızalı şemsiyeleri tamir ederek bu işe başladım"

Arızalı şemsiyeleri tamir ederek bu mesleğe başladığını söyleyen Dinç, “Bu mesleğe işportada şemsiye satarak başladım. Fabrikadan gelen bazı ürünlerimiz arızalı geliyordu. İstanbul’da yaptırıyorduk burada yapan olmadığı için. Daha sonraları da burada kendim sök takla bu işe başladım. Şuan her türlü şemsiyeyi tamir edebiliyorum" dedi.