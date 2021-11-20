Haber Giriş: 20 Kasım 2021 Cumartesi 14:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Elazığ jandarma ekipleri çocukların yüzünü güldürdü
[Fotoğraf: AA]
Elazığ'da jandarma ekipleri, "Dünya Çocuk Hakları Günü"nde düzenledikleri etkinlikle çocukları mutlu etti.
İl Jandarma Komutanlığınca kırsal mahallerde gerçekleştirilen etkinliklerde, ekipler, çocuklarla oyunlar oynadı, şarkılar söyledi.
Günün anlam ve önemi konusunda çocuklara bilgilendirme de yapan ekipler, toplumun refahını ve mutluluğunu sağlamanın en önemli unsurlarından birinin çocukların mutluluğunu olduğunu belirtti.
Kırsaldaki çocukları bu anlamlı günde yalnız bırakmayan jandarma ekipleri onlara kitap ve çeşitli hediyeler verdi.
Etiketler: Dünya Çocuk Günü Elazığ
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