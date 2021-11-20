Haber Giriş: 20 Kasım 2021 Cumartesi 13:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kesinleşmiş hapis cezası olan firari yakalandı
[Fotoğraf: AA (arşiv)]
Aydın’da çeşitli suçlardan 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, evinde saklandığı bazanın içinde yakalandı.
Aydın’ın Germencik ilçesinde çeşitli suçlardan kaydı bulunan hükümlü B.S'nin evinde saklandığı ekipler tarafından tespit edildi.
Harekete geçen ekipler, zanlıyı evde saklandığı bazanın içinde yakaladı.
Çeşitli suçlardan 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.S, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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