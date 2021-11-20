Haber Giriş: 20 Kasım 2021 Cumartesi 10:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kurtuluş Savaşı'nın 8 mirasçısına İstiklal Madalyası verilecek
[Fotoğraf: AA]
Kurtuluş Savaşı'na katılan 8 şehit ve gazinin mirasçısına, İstiklal Madalyası verilmesi kararlaştırıldı.
Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, Kurtuluş Savaşı'nda hizmeti tespit edilenler ve madalya takdim edilecek mirasçıları şöyle:
"Sarıyer-Hüsamettin oğlu Serçavuş Saadettin Haymana - Torunu Sadettin Haymana,
Andırın-Mehmet oğlu Er Ahmet Baltaş - Oğlu Cafer Baltaş,
Beyşehir-Memiş oğlu Er Mustafa Karabacak - Torunu Mustafa Karabacak,
Haymana-Abdullah oğlu Er Cafer - Torunu Cafer Alkan,
Aziziye Mustafa oğlu Er Pehlül Vural - Torunu Zeki Vural,
Keçiborlu Murat oğlu Er Halil - Torunu Süleyman Eren,
Geyve-Memiş oğlu Milis Hüseyin - Torunu Tahsin Kaya,
Cide-Yusuf oğlu Onbaşı Mehmet Coşkun - Oğlu Yusuf Coşku.”
Etiketler: Resmi Gazete
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