Haber Giriş: 20 Kasım 2021 Cumartesi 13:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Elektrik sobasından çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'da elektrik sobasından çıkan yangın sonucu oluşan dumandan zehirlenen bir kişi yaşamını yitirdi.
İstanbul Kadıköy ilçesinde 3 katlı evin ikinci katında yangın çıkması ihbarıyla olay yerine ekipler sevk edildi.
Yangını söndüren itfaiye ekipleri, yangının elektrik sobası nedeniyle çıktığını belirledi.
Kapıyı kırarak içeri giren polis ekipleri ise Ufuk Işık'ın cansız bedenine ulaştı. Olay yerine gelen Işık'ın annesi cinnet getirdi.
Cenaze incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Son Haberler
- 15:23
- 15:15
- 15:04
- 15:01
- 14:56
Sıradaki Haber
Kurtuluş Savaşı'nın 8 mirasçısına İstiklal Madalyası verilecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz