Eskişehir- Afyonkarahisar yolunda, Sıla Yıldırım yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen Ahmet Nuri Taşdemir'in kullandığı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan Sıla Yıldırım, Alperen Yıldırım ve Ali Enes Yıldırım ambulanslarla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne; Ahmet Nuri Taşdemir ile Neriman Taşdemir ise Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.