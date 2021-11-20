Haber Giriş: 20 Kasım 2021 Cumartesi 14:24Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Eskişehir'de otomobiller çarpıştı: 5 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Eskişehir'de 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu sürücüler dahil 5 kişi yaralandı.
Eskişehir- Afyonkarahisar yolunda, Sıla Yıldırım yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen Ahmet Nuri Taşdemir'in kullandığı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan Sıla Yıldırım, Alperen Yıldırım ve Ali Enes Yıldırım ambulanslarla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne; Ahmet Nuri Taşdemir ile Neriman Taşdemir ise Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Afyonkarahisar Eskişehir Trafik Kazası
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