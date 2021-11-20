Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Tekkeköy ilçesinde uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi üzerine A.K. ve A. S. isimli şahısların ikamet ve araçlarında arama yaptı.

Aramalarda 2.8 kilo esrar maddesi, 18 adet sentetik ecza hap, 0,71 gram metamfetamin maddesi, 1 adet esrarlı sigara, 1 adet hassas terazi elde ele geçirildi.

İkamette ele geçirilen maddelerin A. K. isimli şahsa satışını yaptığı tespit edilen Ş.T. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada 2 paket halinde 2,85 gram esrar maddesi, 0,44 gram metamfetamin maddesi elde edildi.

Olayla ilgili A.K., A.S. ve Ş.T. isimli şüpheliler “uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan gözaltına alındı.