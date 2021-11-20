Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan Motorlu Taşıtlar Sınavı'na başkasının yerine girdiği tespit edilen kişi, gözaltına alındı.

Manisa Lisesindeki görevliler, M.A'nın başkasının yerine sınava girdiğini tespit etti.

Sınav salonuna polis çağrıldı.

Okula gelen polis, şüpheli M.A’yı gözaltına aldı.