Haber Giriş: 20 Kasım 2021 Cumartesi 15:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Başkasının yerine ehliyet sınavına giren kişi gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde yapılan bir ehliyet sınavına başkasının yerine girdiği tespit edilen M.A gözaltına alındı.
Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan Motorlu Taşıtlar Sınavı'na başkasının yerine girdiği tespit edilen kişi, gözaltına alındı.
Manisa Lisesindeki görevliler, M.A'nın başkasının yerine sınava girdiğini tespit etti.
Sınav salonuna polis çağrıldı.
Okula gelen polis, şüpheli M.A’yı gözaltına aldı.
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