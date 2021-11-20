Haber Giriş: 20 Kasım 2021 Cumartesi 15:16Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Trafik levhasına çarpan otomobil devrildi
[Fotoğraf: İHA]
Çorum’da trafik levhasına çarpan otomobilin devrilmesi sonucunda 2 kişi yaralandı.
Kaza, Çorum-Samsun karayolunda meydana geldi.
Çorum istikametine seyir halinde olan Naci A. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.
Savrulmaya başlayan otomobil, yol kenarında bulunan trafik levhasına çarptıktan sonra devrildi.
Kazada otomobil sürücüsü Naci A. ve Emine A. yaralandı.
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Etiketler: Çorum Trafik Trafik Kazası
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