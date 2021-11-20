Haber Giriş: 20 Kasım 2021 Cumartesi 16:35Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Hafif ticari araç bir anda alev aldı
[Fotoğraf: İHA]
Sakarya’da bir anda alev alan hafif ticari araç, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Serdivan'da meydana gelen yangında, hafifi ticari aracın ön kısmında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.
Bir anda alev topuna dönen aracı görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri, aracın patlama riskine karşı güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yaptıkları müdahale sonrasında yangını söndürdü.
Yangın sonrasında araçta maddi hasar oluştu.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Etiketler: Sakarya Trafik Kazası
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