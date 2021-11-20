Haber Giriş: 20 Kasım 2021 Cumartesi 17:16Son Güncelleme: Kaynak: İHA
İnşaatı kontrol etmeye gitti, canından oluyordu
[Fotoğraf: İHA]
Bursa'da yaptırdığı inşaatı incelerken beton mikserinin çarptığı adam, birinci kattan düşerek yaralandı.
Haydar Keleş, yapımı devam eden binanın inşaatını incelemeye gitti.
İnşaatın birinci katındaki Keleş'e manevra yapan beton mikserinin hortumu çarptı. Dengesini kaybeden adam, yaklaşık 4 metre yükseklikten düşerek yaralandı.
Yaralı, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Etiketler: Bursa İnşaat Sektörü
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