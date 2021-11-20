Haydar Keleş, yapımı devam eden binanın inşaatını incelemeye gitti.



İnşaatın birinci katındaki Keleş'e manevra yapan beton mikserinin hortumu çarptı. Dengesini kaybeden adam, yaklaşık 4 metre yükseklikten düşerek yaralandı.



Yaralı, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

