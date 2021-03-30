Grubunda önce Hollanda'yı 4-2, ardından Norveç'i 3-0'lık skorla geçen A Milli Takım doludizgin ilerliyor. Ay-Yıldızlılar, Letonya maçından da galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadele Polonyalı hakem Daniel Stefanski görev yapacak. Stefanski'nin yardımcılıkları ise Konrad Sapela ve Michal Obukowicz olacak.

Türkiye'nin Letonya sınavı bugün saat 21.45'te TRT SPOR'dan naklen yayınlanacak.

Milli Takım'da son durum

A Milli Takımı, gruptaki ilk maçında Hollanda'yı 4-2 mağlup etmişti. İkinci sınavına Norveç deplasmanında çıkan Milliler, İspanya'daki mücadeleden de 3-0 galip ayrılarak ikide iki yapmıştı.

Grupta 6 puanla ilk sırada yer alan Şenol Güneş'in öğrencilerinin Letonya karşısında da tek hedefi galibiyet.

Muhtemel 11'ler

Türkiye: Uğurcan, Mert Müldür, Ozan Kabak, Çağlar, Umut, Ozan Tufan, Okay, Kenan, Hakan, Yusuf, Burak

Letonya: Ozols, Jurkovskis, Cernomordjis, Tarasovs, Savalnieks, Zjuzins, Tobers, Ciganiks, Ikaunieks, Kamess, Uldiriks.

Letonya ise ilk maçında evinde Karadağ'a 2-1, ikinci sınavında ise deplasmanda Hollanda'ya 2-0 mağlup oldu. Milli Takımın rakibi müsabaka öncesi grupta 5. sırada bulunuyor.

Grubun diğer maçlarında ise Cebelitarık-Hollanda ve Karadağ-Norveç karşı karşıya gelecek.

Letonya ile 7. randevu

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu üçüncü maçında bugün karşılaşacağı Letonya ile tarihte 7. kez rakip olacak.

Milliler, Letonya ile yaptığı 4'ü resmi, 2'si özel 6 maçtan birini kazandı, dördünde berabere kaldı, birini de yitirdi. Türkiye ile Letonya arasında oynanan son 4 karşılaşma beraberlikle sona erdi.

İlk ve tek galibiyet 1924'te

İki ülke A milli futbol takımları arasındaki ilk maç, 22 Haziran 1924'te Riga'da yapıldı. Özel maçı Türkiye 3-1 kazandı, Ay-Yıldızlı ekibin gollerinin üçünü de Zeki Rıza Sporel attı.

2004 Avrupa Şampiyonası Elemeleri play-off baraj maçlarında Letonya, 15 Kasım 2003 tarihinde Riga'da yapılan karşılaşmayı 1-0 kazandı. 19 Kasım 2003'te İstanbul'da, BJK İnönü Stadı'nda yapılan rövanş maçında 2-0 öne geçen Türkiye, üstünlüğünü koruyamadı ve kalesinde gördüğü 2 golle müsabaka 2-2 bitti. Eşleşmede kesin favori gösterilen Türkiye, final biletini sürpriz biçimde Letonya'ya kaptırdı.

Türkiye ile Letonya 28 Mayıs 2013'te Almanya'nın Duisburg kentinde özel maçta karşılaştı. 3-3 biten maçta Türkiye'nin gollerini Olcay Şahan, Selçuk İnan ve Veysel Sarı kaydetti.

2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 13 Ekim 2014'te Riga'da yapılan maç 1-1 sonuçlandı. Ay-Yıldızlı ekibin golü Bilal Kısa'dan geldi. 3 Eylül 2015'te Konya'da oynanan grubun diğer maçı da 1-1 sona erdi.​​​​​​​