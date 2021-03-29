Milli takımın başında ikinci dönemini geçiren Şenol Güneş yönetiminde ay-yıldızlı ekip, 52'si resmi, 20'si özel 72 maç oynadı. Milli takım, Güneş ile çıktığı 72 maçta 35 galibiyet, 20 beraberlik ve 17 yenilgi yaşadı.

Türkiye, Güneş yönetiminde 113 gol attı, kalesinde 70 gole engel olamadı.

Güneş yönetiminde 53. resmi maç

A Milli Takım, Letonya karşılaşmasıyla Şenol Güneş yönetiminde 53. resmi maçına çıkacak.

Türkiye, Güneş idaresinde oynadığı 52 resmi maçın 30'unu kazandı, 10'unu yitirdi, 12'sinde ise eşitliği bozamadı.

Bu maçlarda 92 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 45 gol gördü.

Şenol Güneş ile 20 özel maç

A Milli Takım, Şenol Güneş yönetiminde 20 de özel maç oynadı.

Türkiye, Güneş yönetiminde sahaya çıktığı 20 özel maçta 5 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı.

Şenol Güneş dönemi milli maçlar

A Milli Futbol Takımı'nın, Şenol Güneş yönetiminde yaptığı maçlar ve sonuçları şöyle: