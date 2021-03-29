2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Polonya, yıldız oyuncusu Robert Lewandowski'nin iki gol attığı maçta konuk ettiği Andorra'yı 3-0 yendi.

Katar'da düzenlenecek 22. Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 13 takımın belirleneceği elemelerin ikinci haftasının ikinci günü, TSİ 21.45'da oynanan 10 karşılaşmayla sona erdi.

Öne çıkan maçlarda, J Grubu'nda Almanya, deplasmanda Romanya'yı 17. dakikada Gnabry'nin attığı golle 1-0 mağlup etti.

C Grubu'nda İtalya, konuk olduğu Bulgaristan'ı 43. dakikada penaltıdan Belotti ve 83. dakikada Locatelli'nin fileleri havalandırmasıyla 2-0 yendi.

B Grubu'nda İsveç, 12. dakikada Augustinsson, 35. dakikada Isak ve 70. dakika penaltıdan Sebastian Larsson'un ağları sarsmasıyla Kosova deplasmanından 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

I Grubu'nda Polonya ise yıldız oyuncusu Robert Lewandowski'nin iki gol attığı maçta konuk ettiği Andorra'yı 3-0'la geçti. Polonya'nın diğer golünü, Swiderski kaydetti.

İşte 28 Mart Pazar günü oynanan tüm müsabakalarda alınan sonuçlar:

Gürcistan 1-2 İspanya

Kosova 0-3 İsveç

Bulgaristan 0-2 İtalya

İsviçre 1-0 Litvanya

Kazakistan 0-2 Fransa

Ukrayna 1-1 Finlandiya

Danimarka 8-0 Moldova

Avusturya 3-1 Faroe Adaları

İsrail 1-1 İskoçya

Arnavutluk 0-2 İngiltere

Polonya 3-0 Andorra

San Marino 0-3 Macaristan

Ermenistan 2-0 İzlanda

Makedonya 5-0 Lichtenstein

Romanya 0-1 Almanya