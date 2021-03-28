Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da flaş bir ayrılık yaşandı.

5 gün önce takımın başına getirilen teknik direktör İsmail Kartal ile yollar ayrıldı.

Takımın Antalya kampına katılan ve 5 gün boyunca takımı çalıştıran teknik direktör İsmail Kartal, bugün yönetime istifasını sundu. Takımdan önce Erzurum'a gelerek kulüp tesislerinde başkan Ömer Düzgün ile görüşen Kartal, "Enerjim, motivasyonum yok" gerekçesiyle görevinden ayrılmak istediğini bildirdi.

İsmail Kartal'dan gelen 'şok talep' karşısında şaşıran ve nedenlerini sorgulayan başkan Düzgün, tecrübeli teknik adamdan tatmin edici bir cevap alamasa da, Kartal'ı kararından geri döndüremedi.

İsmail Kartal, 23 Mart'ta Mesut Bakkal'ın yerine göreve getirilmişti.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'de 27 puanla 19'uncu sırada bulunuyor.