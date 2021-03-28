Avrupa U21 Futbol Şampiyonası elemelerinde D Grubu'nda Portekiz evinde İngiltere'yi ağırlayacak.

Avrupa U21 elemelerinde Portekiz ile İngiltere arasında oynanacak müsabaka saat 22:00'dan itibaren TRT SPOR'dan canlı olarak ekranlara gelecek.

Portekiz U21 takımı son maçında Hırvatistan'ı 1-0 yenerken, İngiltere ise evinde İsviçre'ye 1-0 mağlup olmuştu.