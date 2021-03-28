Haber Giriş: 28 Mart 2021 Pazar 21:52Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Portekiz-İngiltere maçı TRT SPOR'da
Portekiz ile İngiltere U21 Milli Futbol Takımları, Avrupa U21 şampiyonası elemelerinde D Grubu'nda karşı karşıya gelecek. TRT SPOR'dan canlı yayınlanacak karşılaşma saat 22.00'da başlayacak.
Avrupa U21 Futbol Şampiyonası elemelerinde D Grubu'nda Portekiz evinde İngiltere'yi ağırlayacak.
Avrupa U21 elemelerinde Portekiz ile İngiltere arasında oynanacak müsabaka saat 22:00'dan itibaren TRT SPOR'dan canlı olarak ekranlara gelecek.
Portekiz U21 takımı son maçında Hırvatistan'ı 1-0 yenerken, İngiltere ise evinde İsviçre'ye 1-0 mağlup olmuştu.
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